Herbst steht vor der Tür So entsorgen Sie Ihr Poolwasser umweltfreundlich

Anders sieht das die Stadt Düsseldorf. Diese empfiehlt ausdrücklich, das Wasser in der Kanalisation zu entsorgen. „Von einer Ableitung in den Garten ist abzuraten“, heißt es auf Anfrage. Wasser, welches längere Zeit in einem Pool in Gebrauch war, sei in seiner Zusammensetzung stark verändert. Über die Qualität könne daher keine generelle Aussage getroffen werden. In der Kanalisation sei es am besten aufgehoben.