Tipps für einen gesunden Garten So geht naturnah gärtnern

Auch wenn laut Naturschutzbund (NABU) die rund 17 Millionen Privat- und Kleingärten nur 2,6 Prozent oder 930.000 Hektar der Gesamtfläche Deutschlands einnehmen, spielen sie eine zunehmend wichtigere Rollen. „Das private Grün besetzt kleine Nischen in der bebauten Umwelt, es ist aber dennoch unverzichtbar für den Schutz und zur Förderung der Artenvielfalt. Privatgärten sind auch erlebbare Naturerfahrungsräume“, sagt Alexandra Dehnhardt, Diplom-Agraringenieurin beim Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) in Berlin.

Denn aufgrund ihrer Heterogenität und Verteilung insbesondere in städtischen Gebieten dienen sie als Trittsteine für die Vernetzung von Biotopen. Urbane Räume mit ihren unterschiedlichen Grünarealen gelten mittlerweile als wichtige Rückzugsorte für Insekten und andere Tierarten. Vor allem naturnahe Grünanlagen tragen zu einem angenehmen Klima in dicht besiedelten Gegenden bei. Regenwasser kann versickern, von Pflanzen genutzt und wieder verdunstet werden. Dies senkt die Umgebungstemperatur an heißen Tagen. Gärten mit üppiger Vegetation sind grüne Lunge und natürliche Klimaanlage zugleich.

Auf die Gartenbesitzer kommt es also an. „Wer die Vielfalt im Garten fördert, verbessert gleichzeitig dessen Gesundheit. In einem gesunden Garten passen die Pflanzen zu ihrem Standort, also zu Boden- und Lichtverhältnissen. Gesunde Pflanzen locken wiederum Insekten und andere Tiere an – die bunte Mischung aus Tier- und Pflanzenarten stabilisiert das Gleichgewicht im Garten“, sagen die Experten von NABU und NaturGarten.

Als ersten Schritt raten sie dazu, sich beim Pflanzenkauf für heimische Wildpflanzen zu entscheiden: statt Bambus und Kirschlorbeer solle man lieber zu Liguster und Kornelkirsche greifen. Auch Wildstauden wie Wilde Malve, Natternkopf und die Wiesenmargerite passen prima. Pflanzen mit ungefüllten Blüten haben gegenüber denen mit gefüllten den Vorteil, dass mehr Staubblätter und damit mehr Pollen und Nektar für Insekten zur Verfügung stehen – und von diesen besser erreicht werden können.

Von großer ökologischer Bedeutung (wenngleich nicht originär heimisch) ist beispielsweise der Sommerflieder, dessen rosa- bis lilafarbene Blütentrauben von hiesigen Schmetterlingsarten gerne besucht werden, etwa vom Tagpfauenauge oder dem Kleinen Fuchs. Besonders die Sorte Buddleja Davidii „Pink Delight“ oder „Black Knight“ üben auf Schmetterlinge, Schwebfliegen und Hummeln eine magnetische Anziehung aus. Wenn möglich, sollte es im Laufe der Saison immer mindestens eine Pflanze im Garten geben, die blüht, damit jederzeit ein Nahrungsangebot vorhanden ist.

Benjamin Küsters, Landschaftsbau-Unternehmer aus Neuss und Präsidiumsmitglied im Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Nordrhein-Westfalen (VGL NRW) e.V., stellt fest: „Seit einigen Jahren gibt es einen deutlichen Trend zu naturnaher Gartengestaltung. Die Menschen wollen mit ihren Gärten sehr praktisch und konkret dazu beitragen, dass Lebensräume geschaffen werden und fragen uns nach entsprechender Pflanzen- und Strukturvielfalt."

Fest steht: Vielfalt ist pflanzbar. So sollte ein naturnaher Garten so angelegt sein, dass er für Insekten und Vögeln ganzjährig Lebensraum und Futterquellen bietet. Das bedeutet nicht, dass der Garten insgesamt wie ein Ausschnitt der freien Natur aussehen muss oder alles wie Kraut und Rüben durcheinanderwächst. Doch zumindest Teile können eben naturnah gestaltet sein. Dazu gehören beispielsweise ein Stück Magerrasen oder Wildblumenwiese statt Golfrasen, eine Natursteinmauer an geeigneter Stelle, ein Kompost- und/oder Totholzhaufen und möglichst auch Wasser als kleiner Gartenteich. Aufgrund der Veränderungen durch den Klimawandel muss die Pflanzenauswahl angepasst werden. Hitze- und trockenheitstolerante Pflanzen, die ebenso Winterfröste aushalten, sind heute gefragt, das müssen nicht zwingend nur heimische Gehölze, Stauden und Gräser sein. Wer Gemüse ansät, sollte auf Sorten mit geringerem Wasserverbrauch umstellen. Heißt zum Beispiel: Statt Tomaten oder Gurken eignen sich Karotten, Kartoffeln oder Kürbisse.