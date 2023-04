Bauanleitung, Platzierung, Nutzen Was Sie über Insektentränke wissen müssen

An warmen Tagen sollten Menschen viel Flüssigkeit zu sich nehmen. Das gilt auch für Tiere. Nicht immer finden diese aber ein Teich oder eine sonstige natürliche Wasserstelle in unmittelbarer Nähe. Sie können Hummeln, Bienen und Co. aber mit selbst errichteten Insektentränken unterstützen. Was Sie über den Bau und den Nutzen von Insektentränken wissen müssen.