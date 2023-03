Riesige Blumentöpfe Alles was Sie über Hochbeete wissen müssen

Der Begriff kommt aus den Englischen und bedeutet soviel wie Drinnen Gärtnern. In diesem Fall bezeichnet es das Hochbeet für den Innenraum. Neben dem Garten oder Balkon eignet sich nämlich sogar die Wohnung selbst für das Hochbeet. Die Befüllung der Beete ist hier genau so wie bei den Varianten von draußen, jedoch ist hier noch viel mehr ein sonniges Plätzchen gefragt. Im Idealfall direkt an einem Fenster, welches sich öffnen lässt. So können die Pflanzen in der Wohnung von der direkten Sonneneinstrahlung profitieren.