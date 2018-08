Hitze, Regen, Sturm 2018: Diese Pflanzen halten auch Extremwetter stand

Düsseldorf Viele Pflanzen sind in den vergangenen Wochen aufgrund der Hitze kaputt gegangen. Laut Klimaforschern müssen sich Hobby-Gärtner in Zukunft auf noch mehr Wetterwechsel einstellen. Wir stellen Pflanzen für Garten und Balkon vor, die das aushalten.

Grau-gelbe Flächen und hängende Blumenköpfe - so mancher Hobby-Gärtner ist frustriert beim Blick auf den Balkon oder in den Garten. Wochenlang stand das Thermometer bei über 35 Grad - zu heiß für viele deutsche Zierpflanzen.

Leider geben die Klimatologen keine Entwarnung. Zwar soll es in den kommenden Tagen vorerst nur noch sommerliche 30 Grad warm werden, doch in Zukunft müssen sich Hobby-Gärtner auf extreme Wetterlagen einstellen. Starkregen und Hitzeperioden sollen über die kommenden Jahre auch in Deutschland immer mehr zum Alltag werden. Doch welche Pflanzen machen das mit? Susanne Ender, Gartenmeisterin bei Bogies Pflanzenwelt in Düsseldorf, weiß Rat: „Es gibt einige Pflanzen, die auch starke Wetterumschwünge mitmachen. Sie halten sogar Minusgrade aus, so lange die Temperaturen nicht unter minus sieben Grad fallen.“ Hier eine Liste der robustesten Pflanzen für alle Wetterlagen: