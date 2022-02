Garten : Hecke schneiden - Wann und wie ist das richtig?

Hecken gehören zu vielen Gärten dazu und wollen richtig gepflegt werden. Wir geben Tipps, wann das Hecke schneiden richtig ist und wie man dabei vorgeht.

Hecken sind zwar vielleicht nicht "typisch deutsch" – aber sie erfreuen sich in Deutschland einer recht großen Beliebtheit bei Gartenbesitzern. In einigen Regionen wie etwa der Eifel gibt es imposante mehrere Meter hohe Hecken und bereits Cäsar sollen bei seinem Gallien-Feldzug Hecken auf dem Vormarsch im Weg gestanden haben.

Das richtige Beschneiden und in Form bringen der Hecken spielte also auch bereits um 57 vor Christus eine Rolle – und heute nicht minder.

Wann darf man seine Hecke schneiden?

"Starke Rückschnitte und Rodungen dürfen nicht in der Zeit vom 1. März bis 30. September durchgeführt werden. Sonst könnten brütende Vögel gestört werden. Kleine Formschnitte sind aber auch im Sommer in Ordnung", erklärt Silvia Teich, Sprecherin des NABU (Naturschutzbund Deutschland).

Das heißt, wer vor hat, seinen Garten mit Hecken- oder auch Baumbestand sehr grundlegend umzugestalten oder aber eine bestehende Hecke mit einem sogenannten Verjüngungsschnitt "auf den Stock" setzen will, der muss dies in der kalten Jahreszeit im Herbst oder Winter tun. Ansonsten handelt er gegen das Gesetz.

Ein schonender Pflegeschnitt, also die Hecke wieder in Form trimmen oder kranke, befallenen Stellen zurückschneiden, ist aber jederzeit erlaubt. Allerdings gibt es dafür aus botanisch-gärtnerischer Sicht Zeitpunkte, an denen das gut und solche, an denen das eher schlecht ist (siehe unten).