Küchenkräuter und Gartengewächs Das sind die Giftpflanzen des Jahres von 2005 bis 2023

2012: Der Goldregen, der 2012 Giftpflanze des Jahres war, kommt vor allem in Süd- und Südosteuropa, beispielsweise in der Türkei, vor. Alle Teile der Pflanze sind sehr stark giftig. Wer sich vergiftet, sollte sich unverzüglich in ärztliche Behandlung begeben, da die ersten Symptome schon nach 15 bis 60 Minuten auftreten.