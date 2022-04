Tipps von der Garten-Expertin : So wird die Gemüse-Ernte 2022 richtig gut

Ob frische Radieschen, knackiger Salat oder schmackhafte Zucchini - Gemüse aus dem eigenen Anbau schmeckt einfach am Besten. Wie die Ernte 2022 gelingt, verrät unsere Garten-Expertin Julia Dahmen.

Wenn ein kleines Samenkorn in die Erde kommt und vor allem in der ersten Zeit intensiv gepflegt wird, dann sprießt schon nach kurzer Zeit ein kleines Pflänzchen. Wärme, Wasser und Zuwendung machen daraus eine starke Gemüsepflanze, die Früchte trägt. Das Ergebnis ist leckeres Gemüse aus dem heimischen Garten oder vom eigenen Balkon . Um die erste Ernte einzufahren, braucht es nur das nötige Basiswissen und ein klein wenig Geduld.

1. Welche Pflanzen eignen sich zum Einstieg?

2. Welches Saatgut sollte ich verwenden?

Man erntet, was man sät. Wer sehr günstiges und deshalb oft minderwertiges Saatgut verwendet, kann mitunter sehr enttäuscht werden: Die Samen gehen nicht auf, das Gemüse schmeckt nicht so gut. Achten Sie beim Kauf auf Bio-Qualität und kaufen Sie nur bei seriösen Händlern. Julia Dahmen empfiehlt, auf Hybridsorten zu verzichten. Das ist zwar erst einmal teurer, später können aber aus dem geernteten Gemüse neue Samen gewonnen werden.

3. Wie finde ich den richtigen Standort?

Wo eine Pflanze gut wachsen kann, hängt in erster Linie von der Sorte ab. Die meisten Gemüsearten brauchen mindestens Halbschatten. Tomaten, Paprika, Chilis gerne auch volle Sonne. Auf schattigeren Balkonen oder Terrassen können aber auch viele Kohlsorten wachsen. In allen Fällen gilt: Drei bis fünf Sonnenstunden sollte der Platz für eine gute Gemüseernte schon mitbringen.

4. In welcher Umgebung sollte ich mein Gemüse anbauen?

5. Wie pflege ich meine jungen Gemüsepflanzen?

6. Was hilft gegen Schnecken?

Wenn der Salat sprießt, sind Schnecken in vielen Gärten im Rheinland nicht weit. Immer noch sind viele grausame Methoden weit verbreitet. Weil aber Lebewesen ihre Daseinsberechtigung haben, sollte man Schnecken nicht mit Gift oder brachialen Hausmitteln wie Salz oder eine Bierfalle zu Leibe rücken. Bewährt hat sich ein kleiner Graben um die Jungpflanze, in dem Schafswolle liegt. Hier können die Schnecken nicht passieren. Regional produzierte Schafswolle kann man im Internet finden, wenn man keinen Schäfer kennt. Eine Alternative sind Laufenten. Die Haltung eignet sich aber nur für große Gärten mit einem Teich.

7. Was kann ich gegen andere Schädlinge tun?

Auch andere Schädlinge wollen an unser Gemüse. Zum Beispiel der Kohlweißling. Er legt seine Eier mit Vorliebe auf die Unterseite von Kohlblättern. Die geschlüpften Raupen fressen dann die Pflanze ab. Am effektivsten ist ein Insektennetz. Man bekommt es im Fachhandel. Durch das Netz kommt weiterhin genügend Luft und Licht an die Pflanze. So kann auf den Einsatz von Chemie verzichtet werden.