Alternativen zur Wiese Pflege im Frühjahr – so wird der Rasen hitzeresistent

Alles wartet auf den Frühling. Obwohl es dieses Jahr noch nicht wirklich warm war, sprießt es im Garten bereits. Auch der Rasen wächst schon merklich, die Halme schießen in die Höhe. Dann offenbart sich, was an der schönen grünen Fläche tatsächlich noch Gras ist und was Unkraut oder Moos. Hier gilt es, im Frühjahr zu handeln.