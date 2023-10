Wider den Aufräumwahn So kommt der Garten tierfreundlich durch Herbst und Winter

Bei der Schachblume oder dem Kiebitzei kommt der Name nicht von ungefähr: Die im April erscheinenden purpurnen Blüten tragen weiße Flecken, die an das Spielbrettmuster oder auch an ein Vogelgelege erinnern. Die Art braucht ungedüngte feuchte Wiesen. Da es die in freier Wildbahn kaum mehr gibt, gilt sie als bedroht.