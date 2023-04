Schuppen, Sauna, zweites Wohnzimmer Ein Häuschen im Garten

Es ist im Garten wie in Haus oder Wohnung: Mit der Zeit sammelt sich jede Menge Zeug, „Pröll“ oder „Pröddel“, wie der Rheinländer gerne sagt, an. Gerätschaften, Material, Blumentöpfe, Säcke mit Erde oder Saatgut wollen irgendwo untergebracht sein. Oder man wünscht sich einfach noch einen weiteren „Erholungsraum“ im Garten, sei es für ein gemütliches Beisammensitzen oder auch als Wellness-Oase zum Beispiel mit Sauna. So oder so rät die selbstständige Gartenarchitektin Brigitte Röde mit Büro in Köln, zuerst einmal zu überlegen, wie viel Platz eigentlich im Garten ist und was ein guter Standort für ein Häuschen wäre: „Im besten Fall integriert sich ein Gartenhaus harmonisch in die vorhandenen Gegebenheiten und verbaut nicht wertvollen Raum für Beete oder Sitzgelegenheiten. Auch auf die Sichtachsen sollte man bei der Wahl des Standortes achten, damit der Garten optisch so großzügig wie möglich wirkt. Viele bauen ein Gartenhaus praktisch-pragmatisch in eine der hinteren Ecken des Grundstücks. Gerade die Diagonalen der Gartenfläche sind aber die längsten Richtungen, in die der Blick schweifen kann und vielleicht sogar über das eigene Grundstück hinausreicht.“ So sei ein Platz in der Mitte der hinteren Grundstücksgrenze vielleicht auch eine Überlegung wert, ebenso wie ein Aufbau an einer der Seiten.