Gartenarbeit im Winter So machen Sie Ihren Garten fit für den Frühling

Der Winter ist üblicherweise eigentlich nicht die Zeit für Gartenarbeit. Es ist kalt, dunkel und frostig, aber dennoch können Sie Ihren Garten auch schon im Januar auf den Frühling vorbereiten. Einige Tipps dazu haben wir für Sie zusammengestellt.

1. Planen Sie für den Frühling vor

Am besten führen Sie einen Kalender, in dem die wichtigsten Termine für die Aussaat oder Düngungen vermerkt sind. Dies kann dabei helfen den Überblick zu behalten, wann im Winter was gemacht werden muss.