Gartenarbeit im Januar So bereiten Sie Ihre Pflanzen für den Frühling vor

Das Gartenhaus Magazin empfiehlt, den Zustand des Gartens auch in den Wintermonaten im Auge zu behalten. Welche Pflanzen haben überlebt? Überprüfen Sie außerdem, in welchen Beeten hochgefrorene Pflanzen stehen und drücken Sie dort die Erde leicht an. Zudem können Sie auch in den kalten Monaten Unkraut und Schnecken beseitigen und sich so einiges an Arbeit im Frühjahr ersparen.