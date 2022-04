Passende Nachbarn im Gemüsebeet : Warum Sie Erdbeeren und Knoblauch nebeneinander pflanzen sollten

Düsseldorf Erstaunlicherweise passen einige Pflanzen im Gemüsebeet viel besser zusammen, als auf dem Teller: Erdbeeren mit Knoblauch etwa. Aber im Beet sind sie die perfekten Nachbarn. Wir stellen Ihnen weitere „passende“ Paare vor.

Für die Gesundheit sind Wohngemeinschaften sinnvoll, in denen ein Partner Schädlingen, die dem anderen gefährlich werden können, etwas entgegensetzen kann. Ein Beispiel dafür ist Sellerie. Kohlweißlinge mögen ihn nicht und damit ist Kohl in der Nähe von Sellerie sicher vor dem Schädling. Denn er frisst gerne die Blätter auf.

„Gute Kombinationen sind auch Möhren mit Zwiebeln und Erdbeeren mit Knoblauch“, rät Schwedtke. „Der Geruch der Lauchgewächse vertreibt die Möhrenfliege und andere Schädlinge. Sie können auch quasi wahllos Knoblauch in Ihre Gemüsebeete setzen, das dient der Gesundheit auf jeden Fall.“

Manche Pflanzen brauchen mehr Nahrung. Andere profitieren davon, wenn schon jemand das Buffet ausgedünnt hat, weil sie mit Überangebot nicht klar kommen. Daher ist die Mischkultur eine jahrhundertealte Gärtnermethode im Gemüsebeet: Man lässt bestimmte Gemüsearten nacheinander auf einer Fläche wachsen, so dass sie jeweils das an Nährstoffen-Dosen bekommen, was ihnen gut tut. Und der Boden laugt nicht zu sehr aus.