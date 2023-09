Rat von Expertin So bringen Sie den Garten durch den Winter 2023

„Die Sommerblüher sind raus aus den Beeten, dafür haben wir Lampenputzergras und Chinaschilf gepflanzt. Die Wedel in Rot und Weiß sehen in der Herbstsonne besonders schön aus“, sagt die Gartengestalterin. Die meisten Gräser bräuchten nicht so viel Wasser und eignen sich für Beete in der Sonne oder im Halbschatten – gerade in Zeiten, in denen der Regen immer knapper wird. Wer Gräser jetzt setzt, kann sich spätestens nächsten Herbst an den schönen Blüten (Wedeln) freuen.