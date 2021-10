Pflanzen, Jäten, Düngen : So wird der Garten fit für den Winter

Düsseldorf Pflanzen, Samen einsammeln oder düngen: Im Garten ist im Herbst noch viel zu tun. Wer nächstes Jahr etwa Johannisbeeren ernten möchte, sollte jetzt die Sträucher setzen. Auch ein letztes Unkrautjäten vor dem Winter spart Arbeit im Frühjahr.

Natürlicher wirken die Frühjahrsblüher unter Stauden oder in der Rasenfläche. Für die Pflanzung gilt eine Faustregel: Die Zwiebeln sollten zwei- bis dreimal so tief in die Erde kommen, wie sie hoch sind, rät der Zentralverband. Wühlmäuse machen sich besonders gerne bei Tupen zu schaffen. Die Zwiebeln kommen daher am besten in einem Pflanzkorb in die Erde. Eine Alternative ist ein zurechtgebogener Korb aus flexiblem Hasendraht. Mit ein paar einfachen Tipps können sie also auch im Herbst ihren Garten schön gestalten.