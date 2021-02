Kostenpflichtiger Inhalt: Richtige Vorbereitung : So wird der Garten fit für den Frühling

Gehölze lassen sich am besten zwischen Dezember und Mitte März schneiden. Dann sind die Äste noch kahl. Foto: istock

Düsseldorf Der Februar ist ideal für erste Arbeiten draußen. Manche Dinge müssen sogar zwingend bereits jetzt erledigt werden. Was in diesem Monat zu tun ist und wie Sie am besten loslegen, erklärt Gartenbautechnikerin Maren Troitzsch.