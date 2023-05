Ungebetene Besucher Warum Sie Feuerwanzen im Garten nicht bekämpfen sollten

Die Feuerwanze tritt oft in Scharen auf und ist deshalb gut zu identifizieren. Man erkennt sie an ihrer schwarz-roten Musterung und dem länglichen Panzer. Der Körper der Feuerwanze wirkt trapezförmig, der Kopf dreieckig. Trotz normal ausgebildeter Flügel ist das Insekt nicht flugfähig. Exemplare mit längeren Flügeln werden häufig mit der Ritterwanze verwechselt, deren Muster an ein Ritterkreuz erinnert.