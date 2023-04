Erde, Pflanzen, Dünger Alles Bio – auch im Garten

Das Start-up „Pottburri“ aus Straelen am Niederrhein, entstanden aus dem Gartenbaubetrieb der Eltern von Antonia und Alexander Cox, setzt beim Blumentopf an, um Gärten und Balkonkästen nachhaltiger zu gestalten. „Den ‚Pottburri‘ gräbt man zusammen mit der Pflanze, so wie man sie gekauft hat, in den Boden ein, wo er sich innerhalb eines Jahres komplett organisch zersetzt“, erläutert Antonia Cox das Prinzip. Die Töpfe sind nicht aus Plastik, sondern aus einem kompostierbaren Naturmaterial gefertigt und tragen so einen erheblichen Teil zur Müllvermeidung im Garten bei. Was die Gründer immer wieder gefragt werden: „Hat die Pflanze denn so überhaupt Platz zum Wachsen?“ „Ja, das ist kein Problem und wurde mehrfach von unabhängigen Stellen wie zum Beispiel Landwirtschaftskammern getestet“, versichert Antonia Cox. „Die Wurzeln wachsen zunächst nach unten aus dem Topf. Wer ganz sichergehen will, kann den Topf auch vor dem Einpflanzen ein wenig anbrechen, sodass die Seiten sich etwas öffnen. Das ist aber kein Muss.“ Die Reste der Töpfe kann man beim nächsten Umgraben des Beetes mit in den Boden einarbeiten oder eben kompostieren. Auch für den Einsatz im Balkonkasten oder Kübel sind die „Pottburris“ geeignet, was nicht nur für Blumen, sondern auch für Kräuter- und Gemüsepflanzen interessant ist. Neben dem Direktbezug über die Homepage des Unternehmens sind die biologisch abbaubaren Töpfe samt Pflanzen auch in einigen Baumärkten und Gartencentern erhältlich.