Fakt 2 über die Eisheiligen: Norddeutschland

In Norddeutschland kommt die kalte Luft zuerst an. Deswegen beginnen die Eisheiligen hier einen Tag früher als in Süddeutschland. Den Anfang macht der Eisheilige Mamertus am elften Mai. Am 13. Mai sind die Eisheiligen in Norddeutschland schon wieder vorbei – mit Ausnahme der kalten Sophie am 15. Mai.