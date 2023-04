Efeu, Wein und Co. Fassadenbegrünung: Was man zu Kletterpflanzen wissen muss

Efeu, Wilder Wein, Blauregen – das sind wohl die Klassiker, wenn man an üppige Kletterpflanzen im Garten und am Haus denkt. Der eine mit Freude über den schönen Anblick, der andere vielleicht mit etwas Grausen im Hinblick auf viel Arbeit beim Rückschnitt oder Sorge um das Mauerwerk. So oder so: Eine Fassaden- oder Zaunbegrünung macht, mit Bedacht angelegt, viel Sinn, weiß Andrea Wegner, Fachreferentin für das Projekt „Mehr Grün am Haus“ der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. „Das Laub der Pflanzen beschattet die Fassade, so dass sich zum Beispiel in der Sommerhitze die Wand je nach Dichte des Bewuchses nicht so stark aufheizt. Außerdem verdunsten die Pflanzen Wasser, was ebenfalls einen kühlenden Effekt auf die Umgebung hat“, erklärt die Expertin. Auch auf die Raumtemperatur im Haus könne sich das auswirken.