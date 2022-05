Fruchtfliege

Aussehen:Fruchtfliegen gehören zu den bekanntesten Plagegeistern im Haus. Die rot-braunen Fliegen sind sehr klein (2-3 mm) aber noch mit dem Auge sichtbar. In Deutschland gibt es etwa 50 verschiedene Arten, weltweit 3000.

Vorkommen:Die Tiere setzen sich mit Vorliebe auf überreifes Obst und Gemüse oder auf veraltete Speisen, daher auch ihr Name. Jedes Weibchen kann bis zu 400 Eier legen. Die Tiere schlüpfen je nach Raumtemperatur binnen sechs bis 14 Tagen. Das sorgt dafür, dass sie in so mancher Küche plötzlich zum Schwarm anwachsen.

Gegenmittel: Füllen Sie einen Schuss Essig in ein Glas, geben Sie einen Schuss Leitungswasser und einen Tropfen Spülmittel hinzu und lassen sie das Glas im befallenen Zimmer stehen. Der Essig lockt die Tiere an und das Spülmittel senkt die Spannung der Wasseroberfläche, sodass die Tiere in die Mischung hineinfallen.