Ratgeber Garten Welche Gartenarbeit von März bis Oktober verboten ist

Hecken sollten immer nach oben hin schmaler geschnitten werden, also in Trapezform. Damit erhalten alle Bereiche genügend Licht, und die unteren Heckenpartien werden nicht kahl. Der Hobbygärtner tut sich leichter, wenn er eine Richtschnur zum Schneiden zur Hilfe nehmen. Die elektrische Heckenschere sollte er zuerst jeweils an den Seiten von unten nach oben führen, damit er sieht, wie er schneidet.