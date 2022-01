8. Was ist das Pikieren?

Mit einem Pikierstab oder Spatel wird ein ausreichend tiefes Loch in die Erde gestochen und der Keimling vorsichtig gelöst. Die kleine Pflanze muss sofort in einen größeren Topf mit Anzuchterde in ein vorbereitetes Loch gesetzt werden. Dabei dürfen die Wurzeln nicht nach oben gebogen werden. Pflanzen, die weiter in die Höhe wachsen wie Tomaten oder Paprika sollten etwas tiefer bis kurz vor den Blattansatz in die Erde gesetzt werden. Gemüsepflanzen wie Salat dürfen hingegen nicht tiefer gesetzt werden. Keimlinge anschließend gut andrücken und wässern.