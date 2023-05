Was Sie wissen müssen Asiatische Hornisse breitet sich in NRW aus

Die Asiatische Hornisse (Vespa velutina) stammt ursprünglich aus Südostasien. Dort kommt sie vor allem im Süden Chinas, in Taiwan und im Osten Indiens vor. Seit 2014 ist sie auch in Südkorea und Japan heimisch. 2004 wurde das Insekt erstmals im Südwestfrankreich nachgewiesen und breitet sich seitdem in ganz Mitteleuropa aus. Über Belgien und die Niederlande ist die Asiatische Hornisse mittlerweile im Rheinland angekommen. Vorkommen im Kreis Viersen, Kreis Heinsberg, Köln, Düsseldorf und Duisburg konnten bereits bestätigt werden.