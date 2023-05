Ausbreitung in NRW Das müssen Sie zur Asiatischen Hornisse wissen

Düsseldorf · Die Asiatische Hornisse hat ihre Fühler in Richtung Deutschland ausgestreckt. Aktuell meldet das Landesamt für Umwelt- und Verbraucherschutz, dass sich das Insekt vor allem in NRW rasant ausbreitet. Was Sie jetzt wissen müssen.

30.05.2023, 22:06 Uhr

28 Bilder Diese Insekten und Spinnen krabbeln im Sommer 28 Bilder Foto: dpa/Julian Stratenschulte

(cwi)