Tipp 8 zur Pflege einer Aloe vera-Pflanz: Pflege

Damit Ihre Aloe vera Pflanze schnell wächst, sollten Sie diese richtig pflegen. Glücklicherweise ist die Aloe vera recht anspruchslos: Sie gedeiht am besten in einem Topf mit nährstoffreicher Erde. Der richtige Standort befindet sich in einem hellen Raum mit durchgängig warmen Temperaturen. Die Aloe vera verträgt sowohl trockene Heizungsluft als auch direktes Sonnenlicht.