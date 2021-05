Europameisterschaft 2021 : Fußball-EM in Coronazeiten – so macht sie trotzdem Spaß!

2021 findet die Fußball-EM endlich statt. Wie die Fußball-Europameisterschaft in der Corona-Pandemie aussehen wird und wie Sie dennoch Spaß haben können, lesen Sie hier.

Findet die Fußball-EM 2021 statt?

Im März 2020 wurde entschieden, dass die Fußball-Europameisterschaft auf das folgende Jahr verschoben werden würde. Grund war die Corona-Pandemie, die sich im Frühjahr 2020 in Europa und der Welt verbreitete. 2021 ist die Pandemie noch nicht beendet – die EM soll dennoch stattfinden.

Allerdings mit einigen Veränderungen. Die Zeitspanne der Spiele zwischen dem 11. Juni und 11. Juli bleiben bestehen – die Europameisterschaft findet fast genau mit einem Jahr Verzögerung satt. Auch der offizielle Name der UEFA EM 2020 wird nicht mehr verändert. Die EM 2021 heißt offiziell „UEFA EURO 2020“. 24 Mannschaften spielen um den EM-Pokal. Darunter auch die deutsche Nationalmannschaft des DFB.

Die Vorrunden finden in sechs Gruppen statt. Deutschland ist Teil der Gruppe F - gemeinsam mit Ungarn, Portugal und Frankreich. Laut Spielplan wird Deutschland am 16. Juni 2021 um 21.00 Uhr das erste Mal spielen – gegen den Weltmeister Frankreich. Am 19. Juni folgt das zweite Spiel gegen Portugal, am 24. Juni folgt das dritte Gruppenspiel gegen Ungarn.

Die Endrunden beginnen laut Spielplan mit dem ersten Achtelfinale am 26. Juni. Die beiden Spiele des Halbfinales finden am siebten und achten Juli statt. Das EM-Finale des Turniers ist laut Spielplan für den 12. Juli um 21.00 Uhr vorgesehen. Kurzfristige Änderungen aufgrund der Corona-Pandemie können nicht ausgeschlossen werden.

Joachim Löw ist nach wie vor der Bundestrainer der DFB-Elf. Allerdings zum letzten Mal. Nach dieser Europameisterschaft wird er seine Rolle als Bundestrainer an den Nagel hängen. Gerüchten zufolge soll Hansi Flick in Zukunft übernehmen. Die letzte Europameisterschaft des Bundestrainers Joachim Löw wird eine Besondere sein: Es wird die erste Fußball-EM sein, an der viele Sonderregeln und Hygienestandards eingehalten werden müssen.

Geplant war ursprünglich eine besondere Fußball-EM zum 60. Jubiläum des Turniers. Die EM 2020 sollte nicht in einem Gastland ausgetragen werden, sondern in zwölf Stadien in unterschiedlichen Städten und Ländern – darunter auch die Allianz Arena in München. Alle Co-Gastgeber mussten den Qualifikationswettbewerb bestreiten. Qualifiziert hatten sich mit Finnland und Nordmazedonien zwei Mannschaften zum ersten Mal.

Kritik kassierte die europäische Fußball-Union UEFA für ihre Forderung an die Gastgeber-Städte, dass diese versichern sollten, dass Zuschauer in den Stadien weiterhin zugelassen werden. Diese Zusage konnten Dublin in Irland und Bilbao in Spanien nicht machen. Daraufhin wurden die Austragungsorte auf andere Städte verlegt. Länger war nicht klar, ob München als Co-Gastgeber dabeibleiben würde. Ende April 2021 wurde die Allianz Arena in München jedoch als Austragungsort bestätigt.

Für ihre Forderungen und das Festhalten an der ursprünglichen Idee der EM 2020 musste die UEFA viel Kritik einstecken. Das Risiko einer Masseninfektion sei auch bei einer geringeren Zuschauermenge von 10.000 bis 20.000 Zuschauern nicht abzuschätzen. Die Reisen der Fans erhöhten außerdem die mögliche Verbreitung der Krankheit COVID-19.

Ob und unter welchen Voraussetzungen Zuschauer in den Stadien zugelassen sind, entscheiden letztendlich die lokalen Gesundheitsbehörden. Am 11. Juni 2021 soll die Europameisterschaft mit einem Auftakt Türkei gegen Italien im Olympiastadion in Rom beginnen. Das Finale wird im Wembley Stadium in London am 12. Juli 2021 stattfinden.

Was ändert sich bei der Fußball-EM durch die Corona-Pandemie?

Bei der Fußball-EM 2021 gibt es einige Änderungen aufgrund der COVID-19-Pandemie wie:

Ein Kader aus 26 Spielern anstelle von 23 Spielern

Eine Verlegung des Spiels ist bei Ausfällen von Fußballern möglich

Einlassbeschränkungen für Zuschauer

Zusätzliche Hygieneregeln für Zuschauer und Spieler

Aufgrund der Corona-Pandemie entschied die UEFA beim Turnier der ursprünglich geplanten EM 2020 einen Kader aus 26 anstelle von 23 Spielern zuzulassen. So soll das Risiko von Ausfällen durch positive Corona-Fälle von Fußballern oder Quarantänemaßnahmen verringert werden. Bei den Spielen selbst gilt weiterhin ein Kader aus 23 Spielern.

Ein Team muss außerdem vor Beginn eines Spiels immer auf mindestens 13 einsatzfähige Spieler kommen. Damit diese Zahl nicht unterschritten wird, können während des Turniers weitere Spieler in den Kader gewählt werden. Fußballer, die aufgrund von Verletzungen, Krankheit oder Quarantäneregeln ausfallen, dürfen nicht mehr an der Fußball-EM teilnehmen.

Im Kader der DFB Fußballnationalmannschaft der Männer sind momentan diese Spieler:

Die Torhüter Manuel Neuer, Kevin Trapp und Bernd Leno

Die Verteidiger Niklas Süle, Matthias Ginter, Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg, Mats Hummels, Antonio Rüdiger, Robin Gosens, Christian Günter und Robin Koch

Im Mittelfeld und Angriff sind Emre Can, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Ilkay Gündogan, Kai Havertz, Toni Kroos, Jonas Hofmann, Jamal Musiala, Florian Neuhaus, Thomas Müller, Kevin Volland, Leroy Sané, Serge Gnabry und Timo Werner

Die Spiele werden nach aktuellem Stand vor Zuschauern stattfinden. Allerdings gelten je nach Gaststadt unterschiedliche Corona-Regelungen. Die Stadien werden je nach Austragungsort zu 20 bis 50 Prozent gefüllt. Je nach Stadiongröße entspricht das zwischen 12.000 und 57.000 Zuschauern. Ausländische Fans sind nicht bei jedem Spiel erlaubt.

Ausnahmen bilden Budapest und London. In Budapest darf das Stadion mit über 65.000 Zuschauern bis zu 100 Prozent gefüllt werden – auch mit Fans aus dem Ausland. Voraussetzung sind zwei negative Corona-Tests vor dem Einlass.

In London, wo viele Menschen bereits eine Impfung gegen COVID-19 erhalten konnten, plant die Stadt mindestens 45.000 Fans ins Stadion einzulassen – das entspricht der Hälfte der Plätze im Wimbley Stadium. Es ist möglich, dass diese Anzahl je nach Impfsituation im Juni auf bis zu 75 Prozent der Kapazität nach oben korrigiert wird. Eine Maskenpflicht soll für die Dauer des gesamten Turniers in allen Stadien gelten.

Da viele Fußballfans bereits 2019 Tickets erworben haben und nicht alle Ticketkäufer ins Stadion gelassen werden können, wird ausgelost, wer einen Platz erhält. Fußballfans, die nicht live dabei sein können oder wollen, erhalten das Ticketgeld zurückerstattet.

Wird es zur Fußball-EM 2021 Public Viewing in NRW geben?

Warme Temperaturen, Sonne und Public Viewing – eigentlich gehört das zu jeder EM und WM. Mit Corona und Impfknappheit sind Menschenansammlungen ein großes Risiko für Ansteckungen. Einige Public Viewing Events in NRW und Deutschland wurden bereits abgesagt. Massenevents sind momentan noch nicht umsetzbar.

Recklinghausen erteilte bereits eine Absage zu Massenveranstaltungen im Sommer – darunter auch das Public Viewing für die EM 2021 am Rathausplatz. Auch Bonn, Düsseldorf und weitere Städte in NRW haben gegen öffentliche Übertragung von Fußballspielen gestimmt.

Die Einhaltung der geltenden Corona-Regeln kann bei Menschenansammlungen nicht gewährleistet werden. Nach derzeitigem Stand ist also davon auszugehen, dass öffentliche Fußballübertragungen im Juni 2021 und Juli 2021 zur Fußball-Europameisterschaft verboten sein werden.

Wie kann man sich die Fußball-Stimmung trotz Corona-Einschränkungen nach Hause holen?

Nach der aktuellen Lage werden die meisten Fußball-Fans die Spiele vor den heimischen Fernsehern mitverfolgen. Das muss kein Nachteil sein: Mit etwas Vorbereitung können sich Fans die Fußball-Stimmung nach Hause holen. Sie müssen Ihr Lieblingsteam trotz Corona nicht alleine anfeuern.

Mithilfe des Internets können Sie sogar mit entfernt lebenden Freunden oder Verwandten die Spiele live anschauen – bei virtuellen EM-Treffen. Mit Snacks und Deko in Deutschlandfarben kommt auch zu Hause Fußball-Stimmung auf. Wir verraten Ihnen die besten Ideen für eine tolle Europameisterschaft in den eigenen vier Wänden.

Ideen für die Fußball-EM zu Hause

Freunde einladen und zusammen mitfiebern? Das wird im Juni und Juli nur eingeschränkt möglich sein. Was möglich ist: Holen Sie sich Ihre Freunde virtuell ins Haus. Anstelle beim Public Viewing die EM 2021 zu schauen, sind Sie über eine Meeting-Plattform virtuell beisammen.

Das gemeinsame Schauen ist sowohl mit Freunden – beispielsweise über ein Zoom-Meeting – als auch mit Fremden – bei einer sogenannten Teleparty – möglich. Ein Vorteil beim virtuellen EM-Treffen: Sie können auch Freunde einladen, die Tausende von Kilometern entfernt leben und so die Europameisterschaft gemeinsam genießen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie eine Teleparty zur Europameisterschaft umsetzen: Sie können das Fußballspiel auf Ihrem Fernseher mitverfolgen und nebenher auf dem Laptop Ihre Freunde zu einem Online-Meeting einladen. Oder Sie nutzen ein Synchronisierungsprogramm. Ein solches Programm ermöglicht es Ihnen und Ihren Freunden, ein Video gemeinsam zu schauen. Ein Vorteil ist, dass es nicht zu kleinen Verzögerungen zwischen verschiedenen Geräten kommt. Sie schauen das Video exakt zur gleichen Zeit.

Am PC ist das über Plattformen wie Watch2Gether unkompliziert möglich. Sie erstellen auf dieser Plattform einen virtuellen Raum und laden Ihre Freunde ein. In einer Suchleiste können Sie einen EM-Livestream auswählen. Unten befindet sich eine Chatbox für den Austausch. Es ist auch möglich, die Webcam anzuschalten und über das Mikrofon Ihres PCs zu sprechen.

Der Spaßfaktor erhöht sich durch gemeinsame Aktionen: Tippen Sie mit Ihren Freunden, wie das EM-Spiel ausgehen könnte, kommentieren Sie das Spiel ohne Ton und vergessen Sie nicht, die Unterstützung für Ihr Team durch ein Trikot zu signalisieren. Weitere Deko, Flaggen und Snacks sind ausdrücklich erlaubt und versprechen mehr EM-Stimmung im heimischen Wohnzimmer.

Basteln für die Fußball-EM zu Hause

Sie müssen keine Fußball-Deko kaufen – sie können diese auch selbst basteln. Vor allem mit Kindern im Lockdown ist die Europameisterschaft eine gute Gelegenheit Kleber und Schere herauszuholen und einen oder zwei Nachmittage mit dem Basteln von Deko für die Fußball-EM zu verbringen.

Mit Fußball-Deko kommt Fußball-Stimmung zur UEFA EURO 2020 auf – selbst wenn Sie alleine oder nur virtuell mit Freunden die Spiele der deutschen Mannschaft mitverfolgen. Beispielsweise können Sie Pappteller mit einer Schablone im Fußballmuster bemalen und sogar in Etagen-Snack-Teller verwandeln. Dafür nehmen Sie einen größeren und einen kleineren Pappteller und bringen dazwischen einen Becher an.

Wer welche Tipps abgibt, können Sie auf einem Poster in Spielfeld-Optik abbilden. Den aktuellen Spielstand können Sie an diesem ebenfalls optisch zeigen.

Neben dem Trikot können Sie Ihre Teamzugehörigkeit durch geknüpfte Arm- und Halsbänder in den Deutschlandfarben zeigen. Oder basteln Sie einen Fan-Haarreifen: Dazu brauchen Sie einen schlichten Haarreif und Pfeifenputzer in den Farben Schwarz, Rot, Gelb und Grün (oder in den Farben der Flagge Ihrer Nationalmannschaft).

Wickeln Sie die Pfeifenputzer dann in den Farben der Flagge um den Haarreif. Die grünen Pfeifenputzer wickeln Sie in V-Form oben als „Antennen“ an den Haarreif. An der Spitze können Sie kleine Fußbälle aus Papier mit Kleber anbringen – fertig ist der komplette Fan-Look.

Die besten Rezepte für die Fußball-Europameisterschaft in Coronazeiten

Bei Ihrer Fußball-Party sollten die richtigen Snacks nicht fehlen. Das sind die besten Ideen und Rezepte für die Fußballmeisterschaft im Lockdown:

1. Fingerfood in Deutschlandfarben

In Gläsern oder auf Pizzateig: Snacks in Deutschlandfarben holen Fußball-Stimmung nach Hause. Für einen Obstbecher im Deutschland-Look geben Sie zuerst die dunklen Blaubeeren oder Brombeeren in ein Glas, dann rote Erdbeeren oder Himbeeren und zum Abschluss Ananas-, Pfirsich- oder Bananenstücke.

Mini-Pizzas belegen Sie einfach mit Mais, Tomatenstücken und Oliven für den perfekten Deutschland-Look. Deutschland-Spieße aus Oliven, Tomaten und Käse zeigen sich in den Farben der deutschen Flagge.