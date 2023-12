Bestes Deutsches Spiel Deutscher Entwicklerpreis für „Shadow Gambit: The Cursed Crew“

Das Echtzeit-Taktik-Spiel „Shadow Gambit: The Cursed Crew“ des Münchner Entwicklerstudios „Mimimi Games“ ist beim Deutschen Entwicklerpreis als „Bestes Deutsches Spiel“ ausgezeichnet worden. Der Titel „Studio des Jahres“ ging bei der Verleihung am Donnerstagabend in Köln an „Deck13 Interactive“ aus Frankfurt am Main. Der Deutsche Entwicklerpreis ist die älteste Auszeichnung der Games-Branche und wird seit 2004 jährlich verliehen.