Fabelwelten

von Marie & Wilfried Fort (Lifestyle Boardgames)

Erzählspiel für zwei bis sechs Kinder ab fünf Jahren

Gute-Nacht-Geschichten einmal anders: Hier gibt es zehn Geschichten mit ganz unterschiedlichen Protagonisten. Denn die Aufgabe der Kinder ist es, über neue Figuren in der Fabel abzustimmen. Dafür gibt es viele Tierkarten - vom ängstlichen Waschbär bis zum zornigen Seepferdchen. Für die ausgewählten Karten gibt es von allen Punkte für diejenige, die wohl am besten in die Geschichte passt und dafür entsprechende Siegpunkte. Das Besondere an dem Spiel ist jedoch nicht die Frage „wer gewinnt“, sondern vielmehr, wie fantasievoll die gemeinsam gestaltete Fabelwelt am Schluss ist.