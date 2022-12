Brettspiel-Tipps für Zuhause Die passenden Spiele für die Jüngsten

Bei Fish & Katz von Heidelbär Games geht es ebenfalls tierisch zu. Ziel des Spiels ist es, Fische zu sammeln und damit zu punkten. Dazu werden die Mitspieler zu Katzen, indem sie sich eine „Fingersocke“ anziehen und mit dieser „Katzenpfote“ an den Fischmarkt herantreten. Dort liegen unterschiedliche Fischkarten aus und auf ein Kommando tippen alle gleichzeitig auf eine gewünschte Karte. Nur wenn kein anderer Mitspieler auf die gewünschte Karte tippt, darf die auch genommen werden. Sobald einer drei Karten einer Sorte hat endet die aktuelle Runde und jeder der drei gleiche Karten hat, darf diese in Punkte umwandeln. Alle anderen Fischkarten kommen auf den Ablagestapel. So muss also dauernd geschaut werden, welche Fische die anderen so sammeln. So können die Mitspieler auch geärgert werden, wenn die Runde schnell beendet wird. Fish & Katz ist für zwei bis sechs Spieler gedacht und ab 6 Jahren. Eine Partie dauert etwa 20 Minuten.