Brettspiel-Tipps für Zuhause Damit kommt die Familie zusammen an den Tisch

Der Verlag Haba ist bekannt für Spiele für die Allerjüngsten. Schon Zweijährige werden mit den weithin bekannten gelben Kartons zu Würfel und Brettspielen gebracht. Nicht ganz so bekannt ist die Reihe der Familienspiele aus dem Hause Haba. In dieser Reihe ist auch „The Key“ erschienen. Bei diesem Detektivspiel geht es darum durch logische Folgerungen die richtigen Schlüsse zu ziehen. So müssen beispielsweise Täter, Tatzeit und Tatwaffe zugeordnet werden. Gesucht sind immer drei richtige Kombinationen. Mit Hilfe von Karten können Hinweise gesammelt und für die Lösung kombiniert werden. Das Problem: Jede Karte bringt zwei bis vier Punkte ein, wobei jeder Spieler versucht, so wenig Punkte, wie möglich zu sammeln. Am Ende gewinnt, wer die richtige Kombination findet und dafür die geringste Punktzahl kassiert hat.