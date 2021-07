Abnehmen durch Joggen – mit diesen 10 Tipps klappt es wirklich

Tipp 10 zum Abnehmen durch Joggen: Laufeinheiten variieren

Variieren Sie Ihre Laufeinheiten. Auf eine langsame Joggingeinheit kann eine HIIT-Einheit folgen. Bei einem HIIT (High Intensity Interval Training) legen Sie mehrere, kurze Sprints ein. Dabei laufen Sie zehn bis 15 Sekunden so schnell Sie können und joggen dann etwa eine Minute locker, damit sich Ihr Puls normalisieren kann. Durch das HIIT wird die Fettverbrennung angekurbelt – und das für bis zu 48 Stunden nach dem Trainingsreiz. Der sogenannte „Afterburn-Effekt“ unterstützt Sie also beim Abnehmen. Aber Achtung: Ein HIIT sollten Sie nur durchführen, wenn Sie gesund sind, Ihr Körper bereits an das Joggen gewöhnt ist, Sie kein starkes Übergewicht haben und Sie unter keinen Herz-Kreislauf-Beschwerden leiden. Sprechen Sie bei Unsicherheiten vor Beginn des Trainings mit Ihrem Arzt.

Alle Infos zum Abnehmen durch das Laufen finden Sie hier.