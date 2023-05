Das sagen die RP-Leserinnen und Leser So hitzig ist die Diskussion um die Liebe zum Spargel

Oft sind es eher die älteren Menschen, die auf den Markt gehen, um Spargel zu kaufen. Daher nehmen viele an, dass das weiße Stangengemüse der jüngeren Generation nicht schmeckt oder der Zubereitungsaufwand zu groß ist. Einige der RP-Leserinnen und Leser haben dazu eine klare Meinung. „Kaum ein junger Erwachsener oder Jugendlicher kann vernünftig kochen und wenn sie sich vernünftig ernähren, dann hat Mama gekocht“, äußert sich eine Leserin. Ein anderer sagt: „[Das] liegt einfach daran, dass die jungen Leute lieber [Fastfood] holen, als selbst zu kochen. Das ist mit Arbeit verbunden“. Sie sind sich also einig, dass die jüngere Generation lieber ungesund isst und gleichzeitig kein Talent in der Küche hat.