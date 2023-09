Der Herbst naht Was Sie zur Jahreszeit wissen müssen

In Nordamerika, besonders in Kanada, spricht man dann auch vom Indian Summer. Woher der Altweibersommer seinen Namen hat, ist nicht ganz gewiss. Nach einer Erklärung leitet sich der Name von Spinnfäden her, mit denen junge Baldachinspinnen durch die Luft "fliegen". Man nennt ihn daher auch Flugfaden. Dieser Faden erinnere optisch an graue menschliche Haare. Weiben ist ein althochdeutsches Wort und beschreibt das Knüpfen von Spinnfäden. In verschiedenen Dialekten gibt es für das Wort Altweibersommer auch andere Begriffe. Und das Wort beschäftigte sogar schon die Justiz. So besagt ein Urteil des Landgerichts Darmstadt aus dem Jahr 1989, dass Altweibersommer die Persönlichkeitsrechte betagter Damen nicht verletze.