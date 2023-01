Weihnachten Das hat es mit den Heiligen Drei Königen auf sich

Der Tag der „Heiligen Drei Könige“ wird in Deutschland stets am 6. Januar gefeiert. 2023 fällt dieser Termin auf einen Freitag. Traditionell begeht die christliche Kirche an diesem Datum das Fest Epiphanie zur 'Erscheinung des Herrn'. „Daraus ist später das Fest der Heiligen Drei Könige geworden“, erklärt Matthias Kopp, Pressesprecher der Deutschen Bischofskonferenz. „Weihnachten wurde bereits in der Spätantike zwölf Tage lang gefeiert und am zwölften Tag wurde der Erscheinung Jesu gedacht.“ Dieser Termin fiel dann auf den 6. Januar. „Es gab bereits heidnisch-hellenistische Kulte zuvor, die sich auch auf den 6. Januar konzentrierten“, weiß Matthias Kopp. „Epiphanie ist in der Ostkirche bereits im 3. Jahrhundert nachweisbar, mit der Religionsfreiheit Kaiser Konstantins um 312 n. Chr. wurde das Fest auch in der Westkirche heimisch.“