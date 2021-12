8. Wie wird der Dreikönigstag begangen?

Der 6. Januar wird je nach Region unterschiedlich gefeiert. In orthodoxen Ländern ist dieses Datum traditionell der Weihnachtsfeiertag und auch in Ländern wie Italien oder Spanien findet die weihnachtliche Bescherung vielfach am Dreikönigstag statt. In Deutschland wird der Tag vorwiegend mit der Tradition der Sternsinger in Verbindung gebracht.