Gute Vorsätze für 2023 Wie wir den inneren Schweinehund künftig besiegen. Bestimmt.

Wenn wir fünf Kilometer zum ersten Mal unter 30 Minuten gelaufen sind (was nicht schnell, für Anfänger aber ganz beachtlich ist), wird das mesolimbische System aktiv, es schüttet den Botenstoff Dopamin aus. Dadurch wird eine Emotion in unserem Gefühlszentrum verstärkt: die Freude. Man ist platt vom Laufen, aber glücklich - und weil der Mensch all das, was ihn glücklich macht, immer wieder haben möchte, wird er bald wieder laufen. Emotion wird positiv verstärkt.