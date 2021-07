Die Störenfriede (9) : Herr Goertz hofft auf Freispruch durch Jessy Wellmer

Duisburg Herr Goertz sinniert über Frauen, die in der Öffentlichkeit aus großen Wasserflaschen trinken. Herr Sieben stellt Theorien über Marlboro Light, Volvic und Desinfektionsmittel von Dr. Beckmann auf. Retten kann beide am Ende nur noch Jessy Wellmer. Die neunte Folge der Störenfriede.

Einmal in der Woche chatten die Redakteurs-Kollegen Christian Sieben und Wolfram Goertz miteinander, um sich nach dem Befinden des anderen zu erkundigen. Beide verbindet eine satirische Sicht auf die Dinge, ansonsten sind sie streng beim Sie. In ihren Gesprächen geht es oft um Alltägliches, gelegentlich um Grundsätzliches, und manchmal steht am Ende sogar eine Erkenntnis.