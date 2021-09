Die Störenfriede (14) : Herr Goertz vermisst rollende Pizzaöfen

Duisburg Langsam stoßen die Herren Goertz und Sieben zu den elementaren Fragen des Lebens vor. Ist Tartufo aus der Metro zumutbar? Warum ist Knoblauchbutter immer versalzen? Warum werden Pizzen in schwarzen Kisten labberig? Herr Goertz schlägt eine Lösung vor. Die 14. Folge der Störenfriede.

Einmal in der Woche chatten die Redakteurs-Kollegen Christian Sieben und Wolfram Goertz miteinander, um sich nach dem Befinden des anderen zu erkundigen. Beide verbindet eine satirische Sicht auf die Dinge, ansonsten sind sie streng beim Sie. In ihren Gesprächen geht es oft um Alltägliches, gelegentlich um Grundsätzliches, und manchmal steht am Ende sogar eine Erkenntnis.