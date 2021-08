Die Störenfriede (12) : Herr Sieben und Herr Goertz rätseln über ein Zahnpasta-Problem

Duisburg Sieben versteht lange Zeit nicht, warum Goertz überall in seiner Wohnung Zahnpasta-Flecken hinterlässt. Nach einem Abstecher ins männliche Unterbewusstsein nimmt Goertz Abschied von einer verehrten Professorin. Sieben setzt eine Pointe. Die zwölfte Folge der Störenfriede.

Goertz Es ist Zahnpasta. Es gelingt mir nicht, das Zähneputzen als defensiven, vorsichtigen Vorgang durchzuführen. Ich bin keinesfalls ein Schrubber, im Gegenteil. Trotzdem putze ich die Zahnbürste hinterher am Handtuch ab, doch nie meine rechte Hand. Ich vergesse es immer. Und dann kommen Flecken in die Wohnung.

Goertz Ich hänge dem Glauben an, dass sich die Aufhellung und Verschönerung der Gesichtsfront beim Putzen sekündlich überprüfen lässt. Ich putze auch immer zwei volle Minuten. Danach, so bilde ich mir ein, sieht es gleich viel besser aus. Wenn ich putzend durch die Wohnung liefe, müsste ich mir danach Telefonnummern für eine Kernsanierung besorgen.

Sieben Kurios ist die gesamte Problemlage. Der Wasserhahn läuft. Ihre Hand ist in der Nähe des Strahls. Schon ein kurzes Schwenken der Flosse in den Strahl würde 90 Prozent der Spritzer entfernen. Aber mit Logik scheint man Ihnen bei dieser Frage nicht beizukommen.

Goertz Ich wurde als Kind in einem Hause groß, in dem ich mir nie die Frage stellte, ob man etwas herausbekommt. Meine Mutter selig bekam ALLES heraus. Ihre Instrumente bekam ich kaum zu Gesicht. Fleckenteufel, Gallseife, Waschen mit 120 Grad, ich wollte es nie wissen. Und zu den besten Freundinnen meiner Mutter zählte Frau Peters, die eine Reinigung betrieb. Für Flecken und deren Folgen war ich nicht sensibilisiert.

Sieben Gallseife ist ein tolles Wort. Es stammt aus einer ähnlichen Zeit wie Frauengold. Die Väter fuhren Autos Wankelmotor. Aber das hilft Ihnen heute nicht weiter. Was also tun?

Goertz Ich werde mit diesem Defizit leben müssen. Und dazu all meinen Stolz aufbringen. Und an eine der legendären Professorinnen meines Lebens denken. Von ihr konnte man lernen, was es heißt: sich einsauen und damit durchs Leben zu kommen.

Sieben Was hat sie denn unterrichtet? Tribologie? Das ist die Lehre von Schmierölen in der Mechanik, müssen Sie wissen.

Goertz Nein, Philosophie. Es war Prof. Dr. phil. Marion Soreth. Ich studierte das Fach in Köln von 1980 bis 1988, nur als Nebenfach, aber jedes Semester bei ihr. Sie war genial in Aussagenlogik und antiker Philosophie. In Logik liebte sie es, lange Gleichungen mit Kreide an die Tafel zu schreiben. Und dann wischte sie ihre Hand immer an ihrem dunklen Rock und ihrem dunklen Pulli ab. Sie merkte es gar nicht, vielleicht war sie auch ein wenig schusselig. Doch ihre Genialität überstrahlte alles, sogar die Kreideflecken.