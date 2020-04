Info 1 zum Zeckenbiss: Achtung vor Zecken

Zecken sind besonders im Frühling und im Herbst aktiv. Sie fallen allerdings nicht von Bäumen, wie so mancher vielleicht glauben mag, sondern sie halten sich auf einem Grashalm, an einem Wegesrand oder im Unterholz eines Misch- oder Laubwaldes. Zudem warten die lästigen Blutsauger gerne in Gärten und Parkanlagen der Städte auf ihre nächste Blutmahlzeit.