Borreliose-Gefahr Erste Hilfe bei Zeckenbiss: So reagieren Sie richtig

Zecken springen ihre Opfer allerdings nicht an, und schon gar nicht von Bäumen. Stattdessen klammern sie sich beim Vorrübergehen an der Kleidung des Menschen oder am Fell des Tieres fest. Daran anschließend begeben sich die Zecken auf die Suche nach einer geeigneten Stichstelle zum Saugen. Feucht, warm und geschützt, das lieben sie besonders. Gleichzeitig muss die Haut dünn und gut durchblutet sein. Beim Menschen befinden sich diese "Lieblingsplätze" zum Beispiel in den Kniekehlen, in den Achselhöhlen, im Intimbereich, im Nacken, am Hals, hinter den Ohren oder auf der Kopfhaut. Selbst zwischen den Zehen lassen sich Zecken für eine Blutmahlzeit nieder.