Deutschlandweite Zahlen der AOK : Immer weniger Kinder haben ADHS

Berlin Die Zahl der Kinder mit Aufmerksamkeitsstörungen ist nach einem Höchststand 2014 weiter rückläufig. Das geht aus einer Erhebung der Krankenkasse AOK hervor. Allerdings gibt es erhebliche regionale Unterschiede.

Auffällig ist jedoch, dass in Deutschland erhebliche regionale Unterschiede bei der Fallzahl bestehen. So wurde 2017 in der Stadt Brandenburg an der Havel unter allen drei bis 17-jährigen AOK-Versicherten bei 10,7 Prozent ADHS festgestellt. Auch in Bayern tritt das Phänomen häufiger auf: In Würzburg lag der Anteil bei 9,7 Prozent, im nahegelegenen Landkreis Haßberge bei neun Prozent. Unterdessen waren in Bremen nur 1,5 Prozent der jungen AOK-Versicherten betroffen. Warum die Schwankungen so deutlich ausfallen, ist unklar. Die Krankenkasse vermutet einen engen Zusammenhang mit der Dichte der vor Ort ansässigen Kinder- und Jugendpsychologen. Um Mütter und Väter dabei zu unterstützen, wenn sie einen Verdacht auf eine Erkrankung ihres Kindes hegen, bietet die AOK im Internet einen sogenannten ADHS-Elterntrainer an.