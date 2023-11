Auch wieder mehr Patienten auf Intensivstationen Zahl der Corona-Fälle in NRW steigt stark an

Düsseldorf · Das Abwasser-Monitoring zeigt die steigende Viruslast – auch in Düsseldorf und Mönchengladbach. Die Maskenpflicht ist in Kliniken in NRW – anders als etwa in Tübingen – noch nicht geplant.

20.11.2023 , 20:00 Uhr

Die Zahl der Intensivpatienten mit Corona steigt stark an. Foto: dpa/Fabian Strauch

Von Antje Höning Leiterin der Wirtschaftsredaktion