Info 6 zu Yoga: Yoga und die Hippie-Bewegung

Die ersten Yogaschulen im Westen entwickelten sich in den 1920er und 1930er Jahren. Mit Beginn der Hippiebewegung erlebten die spirituellen Yogalehren einen großen Aufschwung. In den 1990ern wurden die Asanas zur neuen Trendsportart erkoren und in Fitnessstudios und Schulen in Form von Kursen gelehrt und praktiziert.