Emotionen siegen über Vernunft Was passiert in unserem Gehirn, wenn wir ausrasten?

Schaltstelle eines jeden Wutausbruchs ist unser Gehirn. Die Keimzelle dort ist eine Region namens Amygdala oder Mandelkern. Dieser Hirnteil gehört zum sogenannten limbischen System und ist für Emotionen (Angst, Wut, Freude) und Erinnerung zuständig. Normalerweise wird die Amygdala von der Großhirnrinde, die unsere Sinneswahrnehmungen verarbeitet, in Schach gehalten. Beleidigt uns jemand, fühlen wir uns ungerecht behandelt, in die Enge getrieben oder sonstwie bedroht, gelangen diese Reize über Augen und Ohren zunächst an den Thalamus. Er ist der zentrale Informationsvermittler und funkt die Signale weiter an Amygdala und Großhirnrinde.