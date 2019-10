Umfrage der DAK-Gesundheit : Die Zeitumstellung macht die Deutschen krank

Hamburg Die EU hat das Ende der Zeitumstellung bereits beschlossen. Am 27. Oktober werden die Uhren in Deutschland aber noch einmal eine Stunde zurück gedreht. Eine Umfrage der DAK zeigt: Das sorgt bei vielen für gesundheitliche Probleme.

Die am Sonntag anstehende Zeitumstellung ist nicht nur unbeliebt, sondern belastet viele Menschen auch gesundheitlich. In einer am Mittwoch von der Krankenkasse DAK-Gesundheit veröffentlichten Umfrage gaben 29 Prozent der Befragten an, dass sie schon gesundheitliche oder psychische Probleme mit der Umstellung hatten. Dies ist ein Höchststand in den vergangenen Jahren. Mehr als drei Viertel (79 Prozent) sind für eine Abschaffung der Zeitumstellung.