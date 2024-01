Varizellen-Zoster-Virus Rasanter Anstieg der Windpocken in NRW – was Eltern tun können

In der Pandemie spielten sie kaum eine Rolle: Doch inzwischen ist die Zahl der Windpocken-Fälle in Nordrhein-Westfalen wieder deutlich angestiegen, berichtet die AOK Nordwest auf Basis aktueller Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI). Danach wurden im Jahr 2023 in NRW insgesamt 2925 Infektionsfälle gemeldet, davon in Westfalen-Lippe 1418. Das ist ein Anstieg um 58 Prozent. Denn im Jahr 2022 wurden in NRW lediglich 1856 Fälle registriert, im Jahr 2021 sogar nur 937 Fälle. Damit bewegen sich die Zahlen wieder in die Richtung der Werte von vor der Pandemie: 2019 wurden 4094 Fälle in NRW gemeldet.