Haus- und Heilmittel Wie Sie mit einfachen Tipps eine Erkältung loswerden

Endlich nicht mehr erkältet sein: Viele fragen sich, wie sie möglichst ohne einen Infekt durch den Winter kommen. Hilft viel Vitamin C, um das Immunsystem zu stärken? Was ist mit Sauna und kalten Duschen? Und falls es einen doch erwischt hat - bringt so eine Hühnersuppe wirklich was? Hier kommen Antworten.